هيئة بحرية بريطانية: انفجار سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 10:28 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار على مقربة منها، على بعد 246 ميلًا بحريًا جنوب شرق نشطون باليمن.

وأضافت أنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 246 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الشرقي من "نشطون" باليمن، لافتة إلى أن طاقم السفينة بخير وفي الطريق للميناء التالي.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات تجري تحقيقًا في الواقعة.

وتشن جماعة الحوثي هجمات على السفن في المياه قبالة اليمن منذ أشهر؛ تضامنًا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.