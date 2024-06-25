العالم اليوم - إيطاليا لثمن نهائي "يورو 2024" بتعادل مثير مع كرواتيا

انتم الان تتابعون خبر إيطاليا لثمن نهائي "يورو 2024" بتعادل مثير مع كرواتيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 12:24 صباحاً - عادت إيطاليا حاملة اللقب من بعيد وانتزعت بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بتعادلها المثير أمام كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، 1-1 الإثنين على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت كرواتيا في طريقها الى ثمن النهائي ووضع إيطاليا على لائحة الانتظار عندما تقدمت بهدف قائدها المخضرم لوكا مودريتش (55)، لكن حاملة اللقب خطفت هدف الفوز في الدقيقة الثامنة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ماتيا زكانيي.

وضمنت إيطاليا وصافة المجموعة خلف إسبانيا صاحبة العلامة الكاملة، وضربت موعدا مع سويسرا في الدور المقبل.