العالم اليوم - الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في داغستان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 12:24 صباحاً - أدانت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في روسيا، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب "عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

كما أدانت الإمارات "خطاب الكراهية والعنصرية، والذي يؤدي إلى انتشار النزاعات وتفاقمها، مشددة على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى نشر الفتنة والفوضى".

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعلنت جمهورية داغستان الروسية يوم الإثنين أول أيام الحداد الثلاثة بعد هجوم شنه مسلحون تقول السلطات إنه أسفر عن مقتل عشرين شخصا، معظمهم من الشرطة، وهاجموا دور عبادة مسيحية ويهودية في هجمات على مدينتين هما محج قلعة ودربنت.

وقالت لجنة التحقيق الروسية- أعلى جهة تحقيق جنائية حكومية في البلاد- إن المهاجمين الخمسة قتلوا جميعا.