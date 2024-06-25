وزير التجارة التركي يعلن عن مفاوضات مع الجزائر حول اتفاقية التجارة التفضيلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده والجزائر ستبدآن قريبا مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة التفضيلية.

وقال وزير التجارة في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي، يوم الاثنين، بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي من 20 دولة، إن تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول لهدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي.

وذكر أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 6.3 مليارات دولار في العام الماضي، معربا عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وأضاف أن "الجزائر ليست بوابة تركيا إلى إفريقيا فحسب، بل هي أيضا أكبر شريك استثماري لها في إفريقيا".

وأكد أن "حجم الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوز 6 مليارات دولار، وبخلاف النفط والغاز الطبيعي، تقوم تركيا بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر".

وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجزائريين في تركيا، مشيرا إلى أنهم سيواصلون العمل على زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية.

وذكر بولاط أنهم بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أنقرة بتاريخ 7 مايو الماضي، تم رفع قيود الطيران المتبادل وزيادة الرحلات الجوية من 35 إلى 80 رحلة أسبوعيا.