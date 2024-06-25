نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فيضانات غير مسبوقة.. دبي تبني نظام تصريف لمياه المطر بتكلفة 8 مليارات دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دبي الاثنين عن خطة بقيمة 8 مليارات دولار لإنشاء أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، بعد شهرين من فيضانات غير مسبوقة أدت إلى شلل في الإمارة.

ومن المرتقب أن يكتمل تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار التي أعلن عنها حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة "إكس"، بحلول العام 2033 مع بدء البناء على الفور.

وقال الشيخ محمد عن الخطة الخاصة بدبي "اعتمدنا اليوم مشروعًا متكاملًا لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم (نحو 8 مليار دولار) أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة".

وأضاف أن المشروع "سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية. المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يوميًا من المياه".

ولفت إلى أن المشروع "سيخدم دبي للمائة عام القادمة"، مؤكدا بدء العمل فيه فورًا و"سيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033".

يذكر أنه في منتصف أبريل المنصرم، هطلت أمطار غزيرة بكميات لم تشهدها الإمارات منذ 75 عامًا وأدت إلى تشكل سيول في الطرقات ودخول الماء إلى المنازل في كافة أنحاء البلاد ما تسبب بشلل على مدى أيام مع انقطاع طرق كثيرة.