نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يعفي قائدا عسكريا رفيعا عن مهامه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي عن قراره إعفاء قائد القوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق يوري سودول من مهامه.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن اللواء أندريه غناتوف سيحل محل سودول في منصبه.

وكان يوري سودول قد تعرض لانتقادات من قبل العسكريين الأوكرانيين في الفترة الأخيرة، حيث اتهمه البعض في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الإخفاقات في الجبهة.