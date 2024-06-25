العالم اليوم - اجتماع بلينكن وغالانت.. أبرز التصريحات حول غزة ولبنان

انتم الان تتابعون خبر اجتماع بلينكن وغالانت.. أبرز التصريحات حول غزة ولبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 01:21 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان عن اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الإثنين إن بلينكن شدد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة.

ووفق الخارجية الأميركية فقد أطلع بلينكن غالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

وبحث الجانبان الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن أكد أهمية تجنب التصعيد والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة لمنازلها.

والتقى غالانت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، ثم أجرى محادثات مع بلينكن في لقاء دام نحو ساعتين.

وقال غالانت قبل أن يبدأ اجتماعاته "أود أن أؤكد أن التزام إسرائيل الأساسي هو إعادة الرهائن، دون استثناء، إلى عائلاتهم ومنازلهم"، مضيفا: "سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادتهم".

ومن المقرر أن يلتقي غالانت في واشنطن أيضا وزير الدفاع لويد أوستن والمسؤول الكبير في البيت الأبيض بريت ماكغورك وآموس هوكستين الذي يركز جهوده على محاولة احتواء التصعيد مع لبنان.

وكان مسلحون من حماس قد احتجزوا 251 رهينة بهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا مصرعهم.

ووصل عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي خلال هجوم حماس إلى 1195، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل على هجوم حماس بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدّت إلى مقتل ما لا يقل 37626 شخصا معظمهم من المدنيين في غزة، حسب وزارة الصحة في القطاع.