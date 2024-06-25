انقطاع الكهرباء يلغي رحلات جوية في ثالث أكبر مطارات بريطانيا (فيديو)

أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إلغاء رحلات جوية في مطار مانشستر في بريطانيا.





ويعد مطار مانسشتر ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة؛ الأمر الذي تسبب في إلغاء وتأخير عديد من الرحلات الجوية.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي الكبير في المنطقة إلى اضطراب كبير بين الركاب؛ ما تسبب في إلغاء وتأخير عديد من الرحلات الجوية.