- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر
ويعد مطار مانسشتر ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة؛ الأمر الذي تسبب في إلغاء وتأخير عديد من الرحلات الجوية.
وأدى انقطاع التيار الكهربائي الكبير في المنطقة إلى اضطراب كبير بين الركاب؛ ما تسبب في إلغاء وتأخير عديد من الرحلات الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع الكهرباء يلغي رحلات جوية في ثالث أكبر مطارات بريطانيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.