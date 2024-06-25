العالم اليوم - الأهلي يعلن فوزه بلقاء قمة الدوري المصري بعد اعتذار الزمالك

انتم الان تتابعون خبر الأهلي يعلن فوزه بلقاء قمة الدوري المصري بعد اعتذار الزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 02:18 صباحاً - أعلن الأهلي المصري، مساء الإثنين، أنه تلقى إخطارا من رابطة الأندية المصرية المحترفة باعتباره فائزا في مباراته مع الزمالك بعد انسحاب الأخير من مباراة القمة التي كانت مرتقبة اليوم الثلاثاء.

وقال النادي الأهلي في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "تلقى النادي خطابا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددا لها الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي.. واعتبار فريق الأهلي فائزا بالمباراة 2- صفر".

وكان نادي الزمالك، قد أعلن ليل الإثنين، انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وعلل النادي قراره بـ"غياب مبدأ تكافؤ الفرص"، حسبما أفاد بيان الزمالك.

وأضاف البيان: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا، أن جماهير الزمالك العظيم دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا (الثلاثاء) نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وتابع البيان: "تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وختم البيان: "عذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".

ويرفض الزمالك استكمال الدوري إلا بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول.

وخاض الأهلي 18 مباراة جمع خلالها 42 نقطة تضعه في المركز الثاني، بينما لعب الزمالك 20 مباراة وله 34 نقطة ويقبع في المركز العاشر، علما أن بعض الفرق لعبت 27 مباراة.