- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - شبكات الكهرباء فى العراق
وتحاول الحكومة العراقية، حل أزمة انقطاع الكهرباء بعد شكاوى المواطنين المستمرة، إذ أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أمس الأحد، عن إطلاق حملة واسعة لتخفيف الضغط على قطاع التوزيع.
وأرجع خبراء، استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في العراق إلى ضعف إنتاج الكهرباء في ظل الكثافة السكانية المرتفعة ما نتج عنه عدم توافق بين العرض والطلب.
وأشار الخبراء، إلى أن فصل الصيف يشكل عبئا كبيرا يزيد من حدة الأزمة للطلب المتزايد على استخدام الأجهزة الكهربائية والتكييفات في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت في بعض المناطق 50 درجة مئوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة انقطاع الكهرباء في العراق تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.