أزمة انقطاع الكهرباء في العراق تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء في العراق، بعد فصل التيار لمدة تصل أحيانا إلى 10 ساعات في اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وضعف شبكات التوزيع والمحطات.





وتحاول الحكومة العراقية، حل أزمة انقطاع الكهرباء بعد شكاوى المواطنين المستمرة، إذ أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أمس الأحد، عن إطلاق حملة واسعة لتخفيف الضغط على قطاع التوزيع.

وأرجع خبراء، استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في العراق إلى ضعف إنتاج الكهرباء في ظل الكثافة السكانية المرتفعة ما نتج عنه عدم توافق بين العرض والطلب.

وأشار الخبراء، إلى أن فصل الصيف يشكل عبئا كبيرا يزيد من حدة الأزمة للطلب المتزايد على استخدام الأجهزة الكهربائية والتكييفات في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت في بعض المناطق 50 درجة مئوية.