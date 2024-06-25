أزمة الكهرباء تضرب الإكوادور بلا رحمة.. وإلغاء رحلات في مطار مانشستر

تظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي تؤرق جميع بلدان العالم؛ حيث كشفت وكالة "سي إن إن" الأمريكية أن التيار الكهربائي انقطع عن جميع أنحاء دولة الإكوادور، والتي تقع في أمريكا الجنوبية؛ حيث أعلنت السلطات عن وجود عطل في شبكة توزيع الكهرباء.





في هذا الصدد، قال وزير البنية التحتية بدولة الإكوادور روبرتو لوكي، عبر منصة "إكس"، إن التقرير الذي تلقياه من المركز الوطني للتحكم في الطاقة يفيد بوجود عطل في خط النقل؛ الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، لذلك لا توجد خدمة".

انقطاع الكهرباء في كل أنحاء دولة كبرى مثل الإكوادور بالتأكيد أثر تأثيرا كبيرا على السكان البالغ عددهم 17 مليون نسمة، فضلا عن المرافق؛ مثل المستشفيات، والمنازل، ومترو الأنفاق، وغيرها من المنشآت.

وتشير التقارير إلى أن الإكوادور تعاني من أزمة طاقة منذ سنوات، وكان آخرها إعلان الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا حالة طوارئ في إبريل الماضي؛ حيث أمر بقطع الكهرباء على مستوى البلاد لـ8 ساعات وسط الجفاف الذي أثر على توليد الطاقة.

ليس هذا فحسب؛ وإنما تم انقطاع الكهرباء عن مستشفيين، في العاصمة كيتو، بما في ذلك مركز طبي للأطفال. وفي غواياكيل، أكبر مدينة بالإكوادور أثر انقطاع التيار الكهربائي أيضا لفترة وجيزة على مستشفيين آخرين.

وكشفت cnn عن انقطاع الخدمة في نظام مترو الأنفاق في العاصمة كيتو؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال بابيل مونيوز، عمدة كيتو، إن الانقطاع كبير لدرجة أنه أثر على مترو الأنفاق على الرغم من استخدامه "نظام كهربائي معزول".

وأضاف، عبر منصة "إكس": "أمرت بنزول جميع فرق التدخل السريع لتسهيل التنقل ومنع الحوادث عند التقاطعات الرئيسية والعناية بالأماكن العامة".

العراق

وفي دولة عربية أخرى مثل العراق، يعاني الشعب هناك، منذ سنوات انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، حسبما أورد موقع صحيفة العين الإماراتية.

وتفاقمت حدة أزمة الكهرباء في العراق؛ بسبب عدة عوامل، بما في ذلك نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وزيادة الاستهلاك اليومي للكهرباء من السكان، وخصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

مطار مانشستر

عل صعيد متصل، أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إلغاء رحلات جوية في مطار مانشستر في بريطانيا.

ويعد مطار مانسشتر ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة؛ الأمر الذي تسبب في إلغاء وتأخير عديد من الرحلات الجوية.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي الكبير في المنطقة إلى اضطراب كبير بين الركاب؛ ما تسبب في إلغاء وتأخير عديد من الرحلات الجوية.