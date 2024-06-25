إعلام إسرائيلي: أمريكا تطالب نتنياهو بتأييد خطة بايدن بشأن الهدنة بغزة

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

قال إعلام إسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد محاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وأضاف، أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن تصريحات نتنياهو بشأن قطاع غزة تضر بالجهود التي يتم بذلها للضغط على حماس. وقال إعلام إسرائيلي، إن هناك لغة خطاب حادة بين إدارة الرئيس بايدن ومكتب نتنياهو خلال الساعات الأخيرة. وأوضح إعلام إسرائيلي، أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن تصريحات نتنياهو بشأن قطاع غزة تضر بالجهود التي يتم بذلها للضغط على حماس. وأكد إعلام إسرائيلي، أن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد محاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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