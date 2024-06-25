الأمن الأردني: العثور على مواد متفجرة في منطقة أبو علندا شرقي عمان

جدة - نرمين السيد - الأمن الأردني - أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية على مواد متفجرة بمنطقة أبو علندا شرقي عمان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





وأشار الأمن الأردني إلى أن التحقيقات بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا.

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