بوتين لزعيم كوريا الشمالية: ننتظرك ضيف شرف على روسيا

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة للزعيم الكوري الشمالي، إن زيارتي الأخيرة إلى بيونجيانج رفعت العلاقات إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة





وأضاف، في رسالة للزعيم الكوري الشمالي: ننتظر كيم كضيف شرف على روسيا.

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