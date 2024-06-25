بلينكن يطالب إسرائيل بحماية العاملين في المجال الإنساني بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة.





وأوضح بلينكن، أنه يجب أن تتخذ إسرائيل المزيد من الإجراءات من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة بالتنسيق مع الجهات الدولية.

وأكد بلينكن، أنه يجب تجنب التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح بعودة العائلات الإسرائيلية واللبنانية إلى ديارها.

من ناحية أخرى، قال إعلام إسرائيلي، إن عائلات المحتجزين التي اجتمعت مع نتنياهو تنتقده بشدة لعدم وجود قنوات اتصال معهم وعدم إحراز تقدم في صفقة التبادل.

وأوضح إعلام إسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد محاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف، أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن تصريحات نتنياهو بشأن قطاع غزة تضر بالجهود التي يتم بذلها للضغط على حماس.

وقال إعلام إسرائيلي، إن هناك لغة خطاب حادة بين إدارة الرئيس بايدن ومكتب نتنياهو خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن تصريحات نتنياهو بشأن قطاع غزة تضر بالجهود التي يتم بذلها للضغط على حماس.

وأكد إعلام إسرائيلي، أن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد محاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.