الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024.. ماكرون يبدي مخاوفه من هذا الأمر

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، عن مخاوفه من أن البرامج الانتخابية التي يقدمها كل من اليمين المتطرف واليسار المتطرف قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية في فرنسا.





تأتي هذه التصريحات قبل أسبوع واحد من الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 30 يونيو الجاري.

وفي مقابلة لبرنامج بودكاست، أشار ماكرون إلى أن حزب "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) يثير الانقسامات ويؤجج التوترات بشأن قضية الأمن، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.

وأضاف أن حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) يقترح سياسات تشجع على الطائفية، مما يعزز من احتمالات النزاع الداخلي.

تأتي تصريحات ماكرون في وقت أعلن فيه حزب التجمع الوطني، بقيادة جوردان بارديلا، عن جاهزيته لتولي الحكم في فرنسا.

وقال بارديلا خلال تقديم برنامجه الانتخابي يوم الاثنين إن الحزب مستعد لتلبية تطلعات الشعب الفرنسي، مشيرًا إلى أن الحزب هو الوحيد القادر على تحقيق ذلك.

كما اقترح بارديلا تطبيق "فرض السلطة" في المدارس بدءًا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر، مع حظر استخدام الهواتف المحمولة داخلها.

من ناحية أخرى، أكد ماكرون مجددًا يوم أمس عدم نيته الاستقالة، مشيرًا إلى عزمه على الاستمرار في العمل حتى نهاية ولايته في مايو 2027. وأقر بضرورة تغيير طريقة الحكم بشكل كبير بعد نتائج التصويت.

وفي رسالة موجهة إلى الشعب الفرنسي نُشرت في الصحف يوم الأحد، أعرب ماكرون عن أمله في أن تضم الحكومة المقبلة الجمهوريين من مختلف التوجهات السياسية، الذين يستطيعون مواجهة التحديات التي يطرحها كل من اليمين واليسار المتطرفين.