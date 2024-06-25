خبير سياسي: مزاعم «تليجراف» امتداد لـ التهديدات الإسرائيلة ضد لبنان

جدة - نرمين السيد - علق الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، محمد الرز، على تعامل بلاده مع ادعاء صحيفة "تليجراف" البريطانية وجود أسلحة في مطار بيروت.





وقال خلال مداخلته في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc الفضائية، إن الوضع في لبنان الآن يشير إلى أن الطريق لم يغلق بعد أمام المساعي والضغوط والتوتر والعودة إلى ما يسمى بقواعد الاشتباك، على الرغم من أن طبول الحرب تقرع على الحدود مع فلسطين المحتلة.

واعتر أن ما نشر في صحيفة "تليجراف" هو امتداد للتهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان، موضحا أن الأمر يتعلق بموقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على لبنان.

وكان البيت الأبيض قد أعلن رفضه لهذا الأمر، لكي لا تتحول المنطقة إلى حرب إقليمية؛ حيث ترى واشنطن أن اندلاع هذه الحرب قد يتسبب قفي تداعيات لن تستطيع إسرائيل تحملها حيث إن نتنياهو عجز عن تحقيق أي من أهداف حربه على غزة.