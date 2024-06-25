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أحمد جودة - القاهرة - روسيا تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبًا في مجال الشؤون الخارجية، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.

الإتفاقية بين روسيا وإيران

وقال رودينكو، "نتوقع أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب، حيث إن العمل على النص قد اكتمل تقريبا بالفعل. وقد تم التوصل لجميع الصياغات اللازمة"، وجاء ذلك حسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك"

وأضاف أن المهمة الرئيسية للبلدين هي استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق.

ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقًا أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".

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