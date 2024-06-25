العالم اليوم - ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت قد تعرضك للقرصنة

انتم الان تتابعون خبر ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت قد تعرضك للقرصنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 07:21 صباحاً - يجد كثيرون متعة في ممارسة ألعاب الفيديو الجماعية عبر الإنترنت، إلا أن هذه المتعة قد تتحول إلى نقمة بسبب إمكانية التعرض للقرصنة.

أكثر من ثلاثة مليارات و300 مليون شخص يمارسون ألعاب الفيديو وينفقون عليها نحو 280 مليار دولار. رقم ضخم يشكل عامل جذب للقراصنة الذين يسعون لخداع اللاعبين وسرقة جزء من الأموال التي ينفقونها في عالم ألعاب الفيديو.

السرقة تأتي بأشكال مختلفة، مثل الاسحواذ على حساب اللعبة كسرقة شخصية اللاعب أو مخزونه، كالعملات الرقمية داخل اللعبة والإنجازات وشكل الشخصية والمعدات الخاصة بها.

أي كلما كانت الشخصيات أو حساب اللاعب أفضل زادت إمكانية استهدافه.

اللافت أن الهجمات الإلكترونية التي تطال مجتمع لاعبي "الفيديو غيمز" ليس مصدرها الهاكرز فقط، بل أحيانا قد يكونوا من اللاعبين الجدد الذين لا يرغبون بقضاء وقت طويل أو صرف الأموال لرفع مستواهم في اللعبة.

ويحذر خبراء الأمن الرقمي من أن التعرض للاحتيال في العالم الافتراضي قد يعرض اللاعبين للخطر في العالم الحقيقي.. كأن تتم سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية عبر إقناعهم بتنزيل البرامج الضارة أو حتى تعرضهم للابتزاز الرقمي.

في هذا الإطار، يقول مسؤول تسويق ومستشار ألعاب الفيديو علي السيد، خلال حواره لبرنامج "الصباح" على دوت الخليج: