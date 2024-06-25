قال إعلام فلسطيني، إن الاحتلال يستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.





من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة.

وأوضح بلينكن، أنه يجب أن تتخذ إسرائيل المزيد من الإجراءات من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة بالتنسيق مع الجهات الدولية.

وأكد بلينكن، أنه يجب تجنب التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح بعودة العائلات الإسرائيلية واللبنانية إلى ديارها.

من ناحية أخرى، قال إعلام إسرائيلي، إن عائلات المحتجزين التي اجتمعت مع نتنياهو تنتقده بشدة لعدم وجود قنوات اتصال معهم وعدم إحراز تقدم في صفقة التبادل.