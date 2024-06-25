جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أكد إعلام فلسطيني، أن هناك إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بالضفة الغربية.





وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحتجز طواقم الإسعاف وتصادر معداتهم في نابلس بالضفة الغربية. أعلن إعلام فلسطيني، أن هناك 15 شهيدا جراء 3 غارات نفذها الاحتلال على عدد من المناطق في مدينة غزة شمالي القطاع وقال إعلام فلسطيني، إن الاحتلال يستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

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