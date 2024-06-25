جدة - نرمين السيد - أعلن إعلام فلسطيني، أن هناك 15 شهيدا جراء 3 غارات نفذها الاحتلال على عدد من المناطق في مدينة غزة شمالي القطاع.





وقال إعلام فلسطيني، إن الاحتلال يستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات. من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة.

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