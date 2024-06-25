ارتفاع عدد ضحايا استهداف عناصر تأمين المساعدات في خان يونس إلى 10 شهداء

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ارتفاع عدد ضحايا استهداف عناصر تأمين المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 10 شهداء





وأكد إعلام فلسطيني، أن هناك إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحتجز طواقم الإسعاف وتصادر معداتهم في نابلس بالضفة الغربية.

أعلن إعلام فلسطيني، أن هناك 15 شهيدا جراء 3 غارات نفذها الاحتلال على عدد من المناطق في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال إعلام فلسطيني، إن الاحتلال يستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.