العالم اليوم - تعاني منه النساء أكثر.. ماذا نعرف عن الألم العضلي الليفي؟

انتم الان تتابعون خبر تعاني منه النساء أكثر.. ماذا نعرف عن الألم العضلي الليفي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 08:22 صباحاً - الألم العضلي الليفي من المشكلات الصحية التي باتت اليوم واحدة من الحالات الشائعة التي يتم السؤال عنها، وطلب الاستشارة الطبية في كل مكان من العالم.

وخصوصية هذه الحالة هو أنها تصيب النساء أكثر من الرجال وفي مختلف الفئات العمرية، كما أنها تجمع بين الحالة النفسية والجسدية، إذ تعاني النساء من الألم العضلي والإرهاق إضافة إلى الحزن والاكتئاب وتبدل الحالة المزاجية.

ويقول استشاري الطب الفيزيائي والتأهيل الدكتور أحمد الخير خلال حوار له مع برنامج "الصباح" على دوت الخليج: