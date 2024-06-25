فصائل فلسطينية تعلن استهداف آلية لجيش الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آلية لجيش الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.





من ناحية أخرى، قال إعلام إسرائيلي، إن عائلات المحتجزين التي اجتمعت مع نتنياهو تنتقده بشدة لعدم وجود قنوات اتصال معهم وعدم إحراز تقدم في صفقة التبادل.

وأوضح إعلام إسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية تطالب نتنياهو بتأييد محاور خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف، أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن تصريحات نتنياهو بشأن قطاع غزة تضر بالجهود التي يتم بذلها للضغط على حماس.

وقال إعلام إسرائيلي، إن هناك لغة خطاب حادة بين إدارة الرئيس بايدن ومكتب نتنياهو خلال الساعات الأخيرة.