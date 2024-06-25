عاجل.. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين بشارع الوحدة غرب غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ارتفاع عدد ضحايا استهداف عناصر تأمين المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 10 شهداء كما أفاد إعلام فلسطيني بسقوط 15 شهيدًا جراء 3 غارات نفذها الاحتلال على عدد من المناطق في مدينة غزة شمالي القطاع. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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