الجيش الروسي: دمرنا 30 مسيرة أوكرانية في مناطق حدودية

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه دمر 30 مسيرة أوكرانية في مناطق حدودية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة الأمريكية لدى موسكو، أمس الإثنين، وذلك على خلفية الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم. وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن تورط الولايات المتحدة في الأعمال العدائية التي تؤدي إلى مقتل مدنيين روس لا يمكن إلا أن يكون له عواقب. كما أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم.

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