وزير داخلية كينيا: وحدة من الشرطة اتجهت إلى هايتي للمساعدة في تأمين البلاد

جدة - نرمين السيد - الشرطة الكينية

قال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي، اليوم الثلاثاء، إن وحدة من الشرطة الكينية، غادرت إلى "هايتي"، للمساعدة في تأمين البلاد.





وبحسب بيان أوردته "إذاعة فرنسا الدولية"، اليوم الثلاثاء، أشار وزير الداخلية الكيني إلى أن المجموعة الأولى من ضباط الشرطة الكينيين غادرت نيروبي متجهة إلى "هايتي" في إطار مهمة دولية تهدف إلى تأمين البلاد. ووافق مجلس الأمن الدولي مطلع أكتوبر الماضي، على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة في التصدي لعنف العصابات التي تعيث خرابا في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيبا بذلك لطلب قدمته "بورت أو برنس" منذ أكثر من عام، حيث تشهد "هايتي" أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، أزمات إنسانية وسياسية وأمنية متفاقمة.

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