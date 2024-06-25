عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم جنوبي الضفة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، الليلة، وقوع إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بالضفة الغربية، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز طواقم الإسعاف وتصادر معداتهم في نابلس بالضفة الغربية. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى 9360 معتقلاً منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

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