مستشارا ترامب يقدمان له خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا حال فوزه بالانتخابات

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "رويترز" الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدما له خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشار مستشارا ترامب إلى أن هذه الخطة تربط بين إمداد كييف بالسلاح ودخولها في محادثات سلام. وفي سياق ذا صلة، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، إن مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين، للسلام يمكن أن توقف الصراع في أوكرانيا على الفور. وقبل أيام، قال "الكرملين"، اليوم الجمعة، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون شاملة وتشمل ملف أوكرانيا.

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