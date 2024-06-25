الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعا رفيع المستوى للحوار بين صربيا وكوسوفو غدا

جدة - نرمين السيد - الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن ممثله السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل سيستضيف غدًا الأربعاء، في بروكسل جلسة حوارية جديدة رفيعة المستوى بين رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.





وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد، عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء أن الجانبين الصربي والكوسوفي أكدا مشاركتهما الجلسة. ومن المنتظر أن يعقد بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى الجارتين المُتناحرتين ميروسلاف لايتشاك، اجتماعات منفصلة مع القادة يليها اجتماع ثلاثي مشترك، وستقوم هذه الاجتماعات بتقييم ما تم تحقيقه في جولات الحوار السابقة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ومدى التقدم المُحرز في المضي قدمًا نحو حل المسائل العالقة.

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