شؤون الأسرى: اعتقال 25 فلسطينيا بينهم جرحى والحصيلة ترتفع إلى 9385 معتقلا

جدة - نرمين السيد - اعتقال فلسطينيين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية، لافتة إلى أنه من بينهم جريح وأسرى سابقون، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9385 معتقلاً فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء. كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين بشظايا رصاص في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت 13 مواطنا من المخيم.

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