الخارجية الأمريكية: جمدنا شحنة واحدة لأسلحة ثقيلة إلى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة جمدت شحنة واحدة لأسلحة ثقيلة لإسرائيل، مبينا أن هناك أسلحة أخرى لا تزال تقدمها لها.





وشدد المتحدث في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية على أن "واشنطن مستمرة في الوفاء بالتزاماتها لضمان بقاء إسرائيل متفوقة عسكريا على الدول الأخرى في المنطقة"، مضيفا: "ستظل هذه سياسة الولايات المتحدة، وأن التزامها بأمن إسرائيل صارم". تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على مسؤولين إسرائيليين أكدوا - في وقت سابق - أن واشنطن تخفض شحن المساعدات العسكرية الأمريكية لبلادهم.

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