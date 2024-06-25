وزير دفاع الاحتلال لوزير خارجية أمريكا: يجب حل الخلافات بشأن الأسلحة بسرعة

جدة - نرمين السيد - قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه يجب حل الخلافات الأمريكية الإسرائيلية بشأن الأسلحة بسرعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف جالانت، أن "واشنطن وجهت رسالة لحزب الله بأنها قد لا تمنع إسرائيل من شن هجوم واسع". وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى واشنطن في زيارة، هدفها مناقشة المرحلة الثالثة من الحرب على غزة ومسألة الهجوم على لبنان.

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