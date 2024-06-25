نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر إيراني: المرشد الأعلى لا يتسامح مع الصراعات السياسية عندما يكون التماسك بين من هم في السلطة أمرا ضروريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز نقلًا عن مصدر إيراني مقرب من خامنئي، بأن المرشد الأعلى لا يتسامح مع الصراعات السياسية عندما يكون التماسك بين من هم في السلطة أمرًا ضروريًا.

وفي وقت سابق، تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

وأشار محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".