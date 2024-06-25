إعلام إسرائيلي: الجيش سينهي العمليات البرية في كامل قطاع غزة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينهي العمليات البرية في كامل قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل.





وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الثلاثاء، إنهم سيخصصون الأسابيع المقبلة لإيجاد حل لتهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفًا: "نفضل أن يكون ذلك بالدبلوماسية". وأشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنهم يناقشون كيف يمكن للأمم المتحدة والدول الأوروبية إيجاد بديل لحكم حماس في قطاع غزة.

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