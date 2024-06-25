جرائم استهداف جنونية وقصف وحشي.. الاحتلال يواصل جرائمه في قطاع غزة

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جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
وقال التقرير: "لم تهدأ طائرات الاحتلال ولا مدفعيته، ولم يهنأ سكان غزة بسكون ليل، الساعات الأخيرة كانت قاسية على القطاع شماله ووسطه وجنوبه فمجمل القطاع في دائرة الاستهداف الدامي رغم تصريحات الاحتلال بقرب انتهاء العمليات، فهل هي العاصفة التي تسبق الهدوء المنتظر".
وأضاف: "أقسى موجات الاستهداف كانت من نصيب وسط القطاع وتحديدا مخيمي المغازي والنصيرات، عشرات الشهداء بينهم أطفال خضب دماءهم كل ما مرت عليه أجسادهم لتكون تلك الأماكن شاهدة على وحشية غير مسبوقة واحتلال يتفانى في ابتكار فنون العقاب الجماعي".
وتابع تقرير القاهرة الإخبارية: "شهداء النصيرات والمغازي كانت وجهتهم عبر سيارات الإسعاف مسشتفى شهداء الأقصى الذي يتطابق اسمه مع مقتضى الحال، فلم يعد يستقبل إلا شهداء ولا يخرج منه إلا شهداء، لانهيار المنظومة الطبية من جراء حصار مطبق من احتلال تخلى عن كل معاني احترام الحياة".
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