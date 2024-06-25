عاجل.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بوجوب تجنيد الحريديم في الجيش

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيش، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تناول مسألة القانون الذي يعفي الحريديم من التجنيد، قائلًا: "هذه حاجة واضحة وضرورية ونريد توسيع القاعدة قدر الإمكان من أولئك الذين يأتون للتجنيد".

وطفت قضية تجنيد "الحريديم" على السطح في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة، بعد العدوان على غزة، لتصبح بمثابة معادلة صعبة وأزمة ضاربة تؤرق الداخل الإسرائيلي، وتُعمق انقساماته.

وأصبحت قضية "تجنيد الحريديم" مثارًا لمزيد من الاستياء بين قطاع كبير من الإسرائيليين، وباتت مسألة إعفاء "الحريديم" المتشددين دينيًا من الخدمة في جيش الاحتلال مرفوضة، خاصة مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين صفوف المجندين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر الماضي.

فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية، قبل أسبوعين، عن أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت صوت اليوم في جلسة عامة للكنيست ضد مشروع قانون تجنيد الحريديم، الذي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمريره.