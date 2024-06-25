لماذا أطاح زيلينسكي بقائد القوات الأوكرانية المشتركة؟

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أحمد جودة - القاهرة - أطاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة الفريق يوري سودول، بعد تقارير عن «سوء أدائه» خلال الحرب المستمرة منذ 28 شهرا مع روسيا.

ولم يذكر زيلينسكي، الذي أعلن قراره خلال خطابه المسائي، أمس (الاثنين)، أي سبب للإقالة، مكتفيا بالقول إن العميد أندريه هناتوف سيحل محله في المنصب الذي تتضمن مهماته التخطيط الإستراتيجي للعمليات.

وجاءت إقالة سودول عقب نشر بوهدان كروتيفيتش، رئيس كتيبة آزوف التي تحظى بالاحترام في أوكرانيا، رسالة قال فيها إن «أفعال سودول أدت إلى انتكاسات عسكرية خطيرة».

ومن دون أن يذكر سودول بالاسم قال كروتيفيتش في منشور له على تطبيق «تليغرام» إن «هناك جنرالا قتل جنودا أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي».

وأضاف «ما يهمني هو أن قادة الكتائب والألوية القتالية يحاكمون على خسارة مراكز مراقبة، لكن لا تتم محاكمة جنرال لفقدان مناطق وعشرات المدن وآلاف الجنود، وجميع العسكريين يفهمون عمن أتحدث، لأن 99% من الجيش يكرهه بسبب ما يفعله».

ونقلت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية عن تقرير مسرب أنه تم تقديم شكوى جنائية بشأن سودول، الذي تمت ترقيته في وقت سابق من العام. وقالت إن كروتيفيتش مستعد للشهادة ضده.

وكان هناتوف -بديل سودول- يشغل منصب نائب قائد المسرح الجنوبي للعمليات منذ عام 2022 ولعب دورا رائدا في استعادة جزء كبير من منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية.

وفي ربيع عام 2023، قاد الدفاع عن باخموت في شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي سقطت في نهاية المطاف في أيدي القوات الروسية بعد أشهر عديدة من المعارك الضارية.

من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم (الثلاثاء): إن 4 أشخاص أصيبوا ولحقت أضرار بعشرات المباني في هجمات شنتها أوكرانيا على المنطقة. ولفت إلى أنه تم تدمير ما لا يقل عن 6 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق ياكوفليفسكي في بيلغورود. وأضاف أن شخصين أصيبا هناك بشظايا.