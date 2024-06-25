نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم تذمر بيونغ يانغ.. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات جوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية الجمعة. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن البلدَين أجريا تدريبات جوية مشتركة فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية.

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات للمرة الثانية خلال أسبوع الجمعة على الرغم من تصريحات كورية شمالية بأن التدريبات تزيد التوترات في شبه الجزيرة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن البلدَين أجريا تدريبات جوية مشتركة فوق البحر غربي شبه الجزيرة الكورية الجمعة بمشاركة طائرات حربية من بينها F-35A الكورية الجنوبية وطائرات F-22 وF-35B الأمريكية.

وأضاف أن القوات الجوية للبلدين "ستواصل التدريبات المشتركة لتعزيز قدرات الرد والجاهزية لدرء التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عددًا قياسيًا من تجارب الصواريخ البالستية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وجرى أيضًا رصد إعادة فتح موقع تجارب الأسلحة النووية المغلق، مما عزز التوقعات بأن بيونغ يانغ ستجري تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الخميس إن التدريبات السابقة التي أجرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وصلت إلى "حافة خط أحمر" وهددت بتحويل شبه الجزيرة إلى "ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب شديدة الخطورة".

وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ ليست مهتمة بالحوار ما دامت واشنطن تنتهج سياسات عدائية.