الصحة الفلسطينية: 3 مجازر جديدة في غزة.. وارتفاع الضحايا إلى 37658 شهيدا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37658 شهيدًا و86237 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وراح ضحيتها 32 شهيدًا و139 مصابًا على الأقل.

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة تتفاقم وتصل إلى مستويات مروعة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليون شخص في مدينة رفح الفلسطينية اضطروا للنزوح مرة أخرى، مضيفة أن عشرة آلاف شخص على الأقل عالقون داخل غزة وهم بحاجة إلى علاج.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات غزة أصبح صفرًا أو أوشكت على النفاد، منوهة بأن 1000 مريض غسيل كلوي في غزة حياتهم مهددة جراء نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم.

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية مناشدة عاجلة للمؤسسات الدولية والأممية بسرعة التدخل، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.