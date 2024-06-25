عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. «إكسترا نيوز» تكشف التفاصيل

تناولت تقرير لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قصة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، لتكشف عن تفاصيل جديدة في الصراع الروسي الغربي.





وقال الإعلامي عمرو شهاب خلال استعراضه للتقرير: "تستمر الوتيرة المتسارعة للصراع بين أوروبا الغرب من جهة وموسكو من جهة أخرى، على خلفية العملية العسكرية الروسية في كييف، فبعد أكثر من عامين ما زالت أوروبا تستخدم سلاح فرض العقوبات أملا في وقف النزاع الروسي الأوكراني".

وأضاف: "وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا موافقة التكتل رسيما على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزم الجديدة تستهدف للمرة الأولى ادرات الغاز الروسي".

وأوضح التقرير أن "القيود الجديدة تهدف إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي، وبند يسمع للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال مع روسيا".