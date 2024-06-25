ألمانيا: الحكومة الإسرائيلية تقوض مصالحها الأمنية.. وسنزيد مساعداتنا لغزة

جدة - نرمين السيد - أنالينا بيربوك

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، إن أطرافًا في الحكومة الإسرائيلية تقوض مصالحها الأمنية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت بيربوك أن ألمانيا ستزيد مساعداتها لقطاع غزة بما يصل إلى 19 مليون يورو إضافية، لافتة إلى أن خطة بايدن هي السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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