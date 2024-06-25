العالم اليوم - بيت التمويل الكويتي يدرس التوسع في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 03:28 مساءً - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، في إفصاح للبورصة، الثلاثاء، إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحفي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في البنك السعودي للاستثمار.

وتم استئناف التداول على أسهم الشركة، التي كانت متوقفة قبل افتتاح السوق، بعد أن أصدر بيت التمويل الكويتي بيانا ردا على ذلك التقرير.

وقال بيت التمويل الكويتي في الإفصاح "يقوم بيتك بإجراء دراسات متأنية للفرص المتاحة للتوسع في السعودية. وتأتي تلك الدراسات وغيرها في إطار استراتيجية بيتك التي تتضمن الاستثمار في بنوك أخرى في المنطقة، ومن ضمنها السعودية".

وأضاف البنك "فيما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة بلومبرغ، فيؤكد بيتك أنه ما زال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك. ولم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو عقد أي اتفاق مع أي بنك في السعودية".

وبحلول الساعة 0945 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم بيتك 0.4 بالمئة في حين انخفض المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة.