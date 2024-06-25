العالم اليوم - في حال التوصل إلى اتفاق.. من أول رهينتين ستفرج عنهما حماس؟

انتم الان تتابعون خبر في حال التوصل إلى اتفاق.. من أول رهينتين ستفرج عنهما حماس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 03:28 مساءً - قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن رهينتين روسيتين إسرائيليتين سيكونان أول من يتم إطلاق سراحهما إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حسبما نقلت صحيفة "جيروسالم بوست".

وذكر أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي"، الثلاثاء، أن حماس ستعطي الأولوية لإطلاق سراح المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وأضاف: "ليس لدينا رهائن يحملون الجنسية الروسية فقط، الأغلبية لديهم جنسية مزدوجة، مكسيكية وأميركية وأوكرانية وغيرها (إلى جانب الإسرائيلية)".

وتابع: "في مقابل ذلك، أطلقنا سراح روسي خارج الصفقة، كشكر للرئيس فلاديمير بوتين على موقفه بشأن فلسطين".

والتقى أبو مرزوق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو، الإثنين، من أجل "مناقشة مسألة الروس"، وفق "ريا نوفوستي".

وأوضح القيادي في حماس: "قلنا إننا ننتظر موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار. وقلنا إنه بمجرد اتخاذ قرار بهذا الشأن سيكون الروسيان أول من يتم إطلاق سراحهما. ونحن ننتظر أن يهدأ القتال".

ويتعلق الأمر بكل من ألكسندر لوبانوف (32 عاما)، وهو مواطن روسي إسرائيلي تم اختطافه من مهرجان "نوفا"، وألكسندر تروبانوف (28 عاما)، الذي يعتقد أن "حركة الجهاد" تحتجزه.