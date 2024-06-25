العالم اليوم - الفيديو "الممنوع"..حطام صاروخ وغازات سامة في سماء قرية صينية

انتم الان تتابعون خبر الفيديو "الممنوع"..حطام صاروخ وغازات سامة في سماء قرية صينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 03:28 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، سقوط حطام صاروخ صيني فوق قرية جنوب غربي البلاد.

وسقط الحطام بعد وقت قصير من انطلاق صاروخ "لونغ مارش 2 سي" من مركز لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، مساء السبت.

ورغم الحادث، أعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، وهي شركة مقاولة مملوكة للدولة طورت الصاروخ، عن "نجاح كامل" لإطلاق الصاروخ يوم السبت.

وقد أظهر مقطع قطعة حطام طويلة تسقط فوق القرية، مع تصاعد للدخان البرتقالي.

وأظهرت مقاطع أخرى متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، السكان بمن فيهم الأطفال وهم يركضون بعيدا.

وحذف بعض مقاطع الفيديو بحلول ظهر الإثنين.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا انفجارا قويا بعد سقوط الحطام على الأرض، وأضاف أحدهم: "كانت هناك رائحة نفاذة وصوت انفجار"، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وفي إشعار حكومي تم حذفه، وأعاد أحد سكان القرى المحلية نشره بعد وقت قصير من الإطلاق، قالت السلطات إن بلدة شينبا ستنفذ "مهمة استعادة حطام الصاروخ" من الساعة 2:45 مساء حتى الساعة 3:15 مساء بالتوقيت المحلي، السبت.

وحذر الإشعار السكان من الاقتراب من الحطام، لمنع الضرر الناجم عن "الغاز السام والانفجار".

كما جاء في الإشعار أنه "تم منع السكان منعا باتا من التقاط صور للحطام، أو نشر مقاطع فيديو له على الإنترنت".

ولم ترد تقارير عن إصابات فورية من السلطات المحلية.

سام ومسرطن

قال ماركوس شيلر، خبير الصواريخ والباحث المشارك في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن الحطام يبدو أنه لصاروخ "لونغ مارش 2 سي"، الذي يستخدم وقودا سائلا يتكون من رباعي أكسيد النيتروجين وثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل.

وأضاف: "هذا المزيج يخلق دائما هذه المسارات الدخانية البرتقالية. إنه سام للغاية ومسبب للسرطان".

وتابع: "كل كائن حي يستنشق هذه الأشياء سيواجه صعوبة في المستقبل القريب".

وأضاف أن وكالات الفضاء الغربية أوقفت إلى حد كبير استخدام نوع الوقود السائل شديد السمية لبرامجها الفضائية المدنية، الذي لا يزال مستخدما في الصين وروسيا.

ويتم إطلاق معظم الصواريخ في الصين من 3 مواقع عادة، وقبل كل عملية إطلاق تصدر هيئة الطيران المدني الصينية إشعارا للطيارين لتحذيرهم من "مناطق الخطر المؤقتة" لسقوط أي حطام.