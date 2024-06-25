المعارضة الإسرائيلية: يجب البدء في تجنيد الحريديم واستبدال حكومة نتنياهو

جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب البدء في تجنيد "الحريديم"، وتطبيق القانون، وإلا فسيكون ذلك خيانة للجيش، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





جاء ذلك بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيش. ودعا لابيد إلى استبدال الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو بحكومة أخرى، إذا اقترحت حربًا لا نهائية. وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، على أن "إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة".

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