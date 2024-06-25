الشوا: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في غزة والأطفال يدفعون الثمن باهظًا

جدة - نرمين السيد - أمجد الشوا ـ مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

شدد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على أن المواقف الدولية بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، لا تترجم إلى خطوات جدية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن ما يجري في غزة من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.





وقال الشوا، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال الفلسطينيين يدفعون ثمنًا باهظًا من حياتهم جراء الحرب الإسرائيلية، ويعانون الصدمات النفسية، مضيفًا أن الأطفال الفلسطينيين دائما في دائرة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة قليلة جدًا. ودعا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف الحرب الإسرائيلية، وواتخاذ قرارات فاعلة لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم القرارات الأممية والقوانين والمواثيق الدولية.

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