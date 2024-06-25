العالم اليوم - الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق شويغو ورئيس أركانه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:25 مساءً - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو ورئيس أركانه الجيش فاليري جيراسيموف، لمهاجمة أهداف مدنية في أوكرانيا.

وتتهم المحكمة شويغو وجيراسيموف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرتي الاعتقال صدرتا لأن القضاة اعتبروا أن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بأن الرجلين مسؤولان عن ضربات صاروخية شنتها القوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا، من 10 أكتوبر 2022 وحتى 9 مارس 2023.

وأضافت أنه "خلال هذا الإطار الزمني، نفذت القوات المسلحة الروسية عددا كبيرا من الضربات ضد العديد من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في مواقع متعددة في أوكرانيا".

وفي 14 مايو الماضي، أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ 2012، في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية خامسة وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

ويحل مكان شويغو في منصبه أندريه بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي ليست لديه خلفية عسكرية وكان أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين في السنوات الأخيرة.