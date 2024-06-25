أونروا: الاحتلال استهدف 290 من مؤسساتنا في غزة.. والضفة تواجه حربا صامتة

جدة - نرمين السيد - المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن السكان في غزة يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية بالقطاع، لافتًا إلى أن مدارس الوكالة تعرضت للاستهداف من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وسقط 12 قتيلاً.





وأضاف المفوض العام لأونروا، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، منذ قليل، أن "290 مؤسسة تابعة للأونروا تعرضت للقصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي"، وأن "أكثر من 200 شخص من العاملين في المجال الإنساني قتلوا بقطاع غزة". وتابع المفوض العام للأونروا، أن "وكالتنا والأمم المتحدة مستهدفتان في قطاع غزة ونحتاج إلى آليات لحماية موظفينا"، لافتًا إلى كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية. كما أعرب المفوض العام لوكالة أونروا عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".

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